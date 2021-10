HIV pozitivní muž z Karlovarska měl opakovaně znásilňovat 13letou dívku

Osm let za mřížemi navrhuje státní zástupce pro Antonína M. (55) z Karlovarska jako trest za údajné znásilnění 13leté dívky a nechráněný sex s dalšími dvěma dospělými ženami. To vše se mělo odehrát v době, kdy muž věděl, že je HIV pozitivní a trpí žloutenkou typu C. Případ by měl ještě do konce roku začít projednávat Krajský soud v Plzni.