Hasiči v troskách mrtvé nenašli

Na místě by měli zůstat i poté, co pátrací akce definitivně skončí. Soustředit se budou na likvidační práce, mezi které patří třeba odstraňování popadaných stromů nebo sloupů elektrického napětí.

Do postižených míst vyrazily ještě v noci na pátek dva speciální tzv. USAR týmy, jejichž členové mají bohaté zkušenosti s hledáním lidí ve zřícených budovách. Pravidelně pomáhají třeba při katastrofách v zahraničí. Například loni prohledávali trosky v libanonském Bejrútu, kde nastal v přístavu mohutný výbuch, jež srovnal část města se zemí.

Týmy se skládají z pražských a moravskoslezských hasičů a libereckých hasičských kynologů. Ti prošli speciálním výcvikem na podobné akce. „Jsou to týmy, které jsou nezávislé na okolí a nepotřebují žádnou zvláštní pozornost ze strany místních. Jsou zcela soběstační a dokážou si zajistit vlastní provoz, aniž by k tomu cokoliv potřebovali,“ řekl Právu mluvčí hasičského záchranného sboru Rudolf Kramář.

Hasičští pátrači dorazili na místo jen několik hodin po katastrofě a procházeli trosky budov celou noc na pátek. „Začalo se u nejhorších míst, a když byla prohlédnutá a zkontrolovaná, tak pokračovali do míst, kde byla pravděpodobnost nalezení někoho menší. Na místě budou, dokud to bude potřeba,“ dodal Kramář. Nepředpokládá, že by byl v troskách ještě někdo nalezen.