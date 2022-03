Hádka kvůli ženě skončila nožem v oku, žalobce chce pro útočníka osm let

Incident se odehrál v jednom z plzeňských bytů. Při popíjení alkoholu se dostali oba muži do křížku kvůli přítelkyni poškozeného. Obviněný mu vyčetl, že se k ní chová špatně a že by ženě bylo lépe, kdyby od něj odešla a byla s ním.

Na to poškozený reagoval tak, že měl obviněného srazit pěstí na zem. „Vyděsilo mě to, že bude dál útočit. Vzal jsem kuchyňský nůž a Petera bodl do obličeje. On chtěl z bytu utéci, a jak se obouval, tak jsem ho ještě několikrát zasáhl do horní části těla i následně do zad, “ řekl policistům obviněný muž.