Gang vyrobil podle policie pervitin za 60 milionů, vařilo se i na jachtě

Více než roční sledování a prověřování skončilo pro policisty na konci května, kdy současně na několika místech v Česku vrazili se zásahovou jednotkou do bytů s podezřelými.

„Za sledované období kriminalisté předpokládají, že skupina vyrobila přibližně šedesát kilogramů drogy v hodnotě šedesáti milionů korun,” upřesnil Rybanský s tím, že zisk z prodeje gang dále využíval k nákupu chemikálií a zejména léčiv, ze kterých se pervitin vyrábí, a to hlavně z lékáren v Polsku.

Nezůstalo ale jen u investic do nelegálního byznysu, obvinění, kteří podle mluvčího nikdy nepracovali, si užívali dlouhé luxusní dovolené v Malajsii a Karibiku, nebo nakupovali nemovitosti a drahá vozidla či sexuální služby.

Gang podle vyšetřovatelů nepoužíval bankovní účty a hotovost ukládali do bezpečnostních schránek. Kromě vysoké hotovosti byl v jedné z nich také kilogram vysoce kvalitního pervitinu.

„Výroba pervitinu probíhala i na zajištěné jachtě, která byla opatřena otvorem směřujícím přímo do vody. Ten byl připraven pro případ, že by se gang potřeboval rychle zbavit celé varny i samotné drogy v případě nenadálé policejní kontroly,” zmínil Rybanský.

Policie obvinila pět z podezřelých z nedovolené výroby psychotropních látek, šestému obviněnému přibylo ještě maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolené ozbrojování. „V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody od 10 do 18 let. Proti všem zadrženým je vedeno exekuční řízení,” dodal mluvčí s tím, že pět z obviněných poslal soud do vazby.