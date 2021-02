Džihádistovi z Plzeňska soud odpustil zbytek trestu

Poprvé chtěl Silovský předčasně na svobodu už předloni v srpnu. To ale neuspěl, neboť nepřisvědčil soud o tom, že se polepšil. V jednací síni tehdy totiž prohlásil, že se stále cítí být muslimem. „Na položenou otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně,“ vysvětlila Baranová hlavní důvod, proč Silovského tehdy ještě nechala za mřížemi.

„Jsem hrozně šťastná, že půjde domů. Dohlídnu na něho a postarám se o to, aby nic podobného nezopakoval. Už je hlavou jinde. Chce jít studovat počítače, podal si přihlášku do školy,“ řekla Právu matka odsouzeného muže.

Mladík ze Spáleného Poříčí se začátkem února 2016 vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí. Na letišti v Istanbulu ho ale zadrželi turečtí policisté, kteří jej po přiznání důvodu cesty poslali zpět do České republiky, kde později vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války bojovat za ideologii IS a že bude zabíjet lidi.