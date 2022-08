Dvojici odsouzené za objednání vraždy drogového dealera soud zamítl obnovu procesu

„Soud nemá za to, že by z důkazů vyplývalo, že odsouzený Andres přijme finanční částku za to, že změní svoji výpověď,“ odůvodnila rozhodnutí soudu Nováková, která zároveň podotkla, že odsouzení Buchela s Brůčkem nestálo pouze na Andresově výpovědi.

Zatímco Andres a Foubík se před šesti lety u krajského soudu k činu víceméně přiznali, Buchel s Brůčkem se k činu vůbec neznali a jakoukoliv objednávku vraždy odmítali. Hájili se tím, že chtěli oběť uklidit někam do ciziny, ideálně do Thajska. „Já a Maťo jsme normální kluci, nejsme žádní mafiáni,“ prohlásil Brůček u hlavního líčení.

Další svědek pak soudu řekl, že měl být s Andresem převezen do Valdic. „Co mi říkal Andres: Že má strach jet do Valdic, že tam má dva komplice, které udal, jakože sedí nevinně, a že se mu budou mstít,“ prohlásil Andresův i Buchelův spoluvězeň.

„Andres nenávidí celej svět, chce se mstít každýmu, kdo je na tom líp. Chce se pomstít celýmu světu za to údajný příkoří, co se mu stalo,“ prohlásil také Lichtenberg. „Všichni víme, že je to bejvalej voják. Má v životě takovej bordel, že neví, co by chtěl bejt. Chtěl bejt voják, pak byl zločinec, pak se rozhod, že bude policajt,“ přiblížil soudu také.