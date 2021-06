Dva dny úklidu a domov seniorky postižené tornádem je k nepoznání

Příběh Bohumily Kučerové (86) přinesl reportér agentury Aktu.cz nejprve v pátek, kdy byly rány způsobené tornádem ještě čerstvé a lidé se pohybovali doslova mezi sutinami. Po prvních desítkách hodin úklidu je podle Kučerové vidět výrazný pokrok. Například na obývacím pokoji není žádný nepořádek už poznat, uklizená je i zahrada, tedy spíše to, co z ní zbylo.

„Vypadá to o hodně lépe. Sám víte, jak to tady vypadalo, a vidíte to teď,” komentovala úklidové práce v obci.