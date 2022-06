Držel v brněnském bytě dvě ženy a děti jako rukojmí, dostal osm let

„Obžalovaný byl uživatelem pervitinu, nechtěně si způsobil psychickou poruchu toxickou psychózu, na jejímž základě byly u něj jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti vymizelé. V bytě dal nejprve do všech oken přikrývky a deky, což vysvětlil tak, že chce, aby dovnitř neviděla policie a nestřílela. Pak na linku 158 a telefonátem do komerční televize oznámil, že drží dvě ženy a děti, a hrozil, že zabije je i sebe,“ řekl v obžalobě státní zástupce.

„Je to pro něj nesmírně těžké, v jeho osmatřiceti letech ho čeká další významný trest. Chce dostat šanci, a proto prohlásil vinu,“ upozornil mužův obhájce.

„Lituju toho, udělal jsem špatnou věc. Vím, jaký vliv na mě měly drogy, a poučil jsem se. Byla to moje chyba. Rád bych šanci na normální život,“ kál se muž před trestním senátem.

„Je to opravdu už jiný člověk, vzal si ze svého skutku ponaučení, nebere drogy, udělal velký krok k nápravě,“ přidal ještě advokát.

Senát soudce Zámečníka nakonec muži udělil osmiletý souhrnný trest, do kterého tak zahrnul právě i trest za předchozí odsouzení.

„Obžalovaný byl už v minulosti mnohokrát trestán i vysokými tresty odnětí svobody. Hrozilo mu až deset let, a pokud by nepřiznal vinu, trest bychom ukládali na samé horní hranici sazby. Takto je to osm let,“ vysvětil verdikt soudce.