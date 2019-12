Dřívější tragédie v rodině střelce: Jeho bratrance zabili lupiči

„Vloni to bylo 20 let, jsme tady na něj vzpomínali. Samopalem ho tehdy ti lotři zastřelili, když je chtěl zkontrolovat. To byl, myslím, bratranec toho Ctirada, co teď střílel v té nemocnici. Nedokážeme pochopit, proč to udělal, asi byl nemocný, je to hrůza,“ reagovali lidé z Háje ve Slezsku, které Právo oslovilo, s tím, že tentokrát to zasáhlo část rodiny Vitáskových z Jilešovic, což je část Háje.