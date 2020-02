Dozorce vězni donesl pět krabiček cigaret, dostal podmínku

Augustin (45) a Frumar (56) podle obžaloby umožňovali v letech 2015 a 2016 vazebně stíhaným nepovolené telefonáty nebo zařizovali jiné výhody. Frumar k tomu podle státního zástupce měl nabízet libanonskému obchodníkovi se zbraněmi Alí Fajádovi, který byl toho času ve vazbě, a jeho advokátovi, že by mohl za úplatu milionem dolarů ovlivnit rozhodnutí odvolacího soudu ve Fajádově případu.

Fajádovy telefony nebyly košer, ale byl to befel shora, hájil se obžalovaný dozorce

Oba dozorci od počátku jakékoliv pochybení odmítají. „Vždycky jsem ctil literu zákona, nikdy jsem neměl v úmyslu zákon porušit. Cítím se nevinný,“ prohlásil v závěrečné řeči Frumar, který při hlavním líčení přiznal, že na jednu žádanku o telefonát nechal Fajáda telefonovat několikrát, prý kvůli technickým problémům se spojením. „Bylo naznačeno, ať mu dáváme dostatečný čas ke komunikaci,“ řekl Frumar. Kým to mělo být naznačeno, už však neupřesnil.

Frumar odmítl i to, že by měl nabízet ovlivnění rozhodnutí soudu. Prý na to nemá dostatečné kompetence ani známosti. A soud s ním souhlasil.