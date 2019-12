Dobře věděl, co dělá, řekly znalkyně o mladíkovi obžalovaném z vraždy spolužačky

Podle svých slov byl do dívky zamilovaný. „Myslel jsem na ni každý den. Byli jsme přátelé a trávili spolu hodně času. Doufal jsem v něco víc než přátelství. Ona vztah nechtěla, odmítla mě a přestala se mnou komunikovat. Těžce jsem to nesl,“ dodal.

Když v kritický den vstoupil k Tereze do domu, byla právě na záchodě. „Jakmile vyšla ven, začala na mě křičet, ať jdu pryč. Jen jsem stál a mlčel. Když se otočila, chytil jsem ji za krk do kravaty, strhl na zem a ubodal. Zasadil jsem jí asi čtyři rány nožem do hrudníku. Z šoku jsem utekl z domu, aniž bych se přesvědčil, jestli Tereza žije. Napsal jsem rodičům a dalším kamarádům, co jsem udělal,“ uvedl obžalovaný s tím, že asi po půlhodině přijela jeho matka a odvezla ho zpátky na místo činu.