Dobře on, tak na muslimáče, chválil vraždy v mešitách muž z Třinecka. Dostal podmínku

„Soud dospěl k názoru, že bylo prokázáno, že se toho činu dopustil právě pan obžalovaný,“ uvedla soudkyně Jarmila Pavlátová s tím, že uvedenou IP adresu i router používal Sala.

Podle soudu se navíc Sala k odeslání uvedeného příspěvku musel přihlásit.

„O vině svědčí i to, že kdyby to byla volně přístupná síť, tak by bylo možné, že mohl psát někdo jiný. Kdežto tady bylo nutné přihlášení na jméno pana obžalovaného a ty přihlašovací údaje byly pana obžalovaného,“ doplnila soudkyně.

Zdeněk Sala u soudu Foto: Marek Bádal, Novinky

Pavlátová také podotkla, že Sala dle svých příspěvků a komentářů na facebooku kladným vztahem vůči muslimům neoplýval.

Sala i státní zástupce Marek Klátik si na případné odvolání ponechali lhůtu.

Řidič kamionu z Bystřice u Třince podle obžaloby komentoval před třemi lety na serveru zvraceny.cz video s názvem „Strileni v mesite / Novy Zeland 3 2019“ slovy: „Dobře on, tak na muslimáče!“.

Podle státního zástupce tím kladně reagoval na protiprávní jednání teroristy Brentona Tarranta, a dopustil se tím trestného činu podpory a propagace terorismu.

Sala to v pondělí před soudem popřel. „Nic takového jsem nenapsal, považuji to za úplný nesmysl. Nevím, jak je to možné. Cítím se nevinen,“ prohlásil.

Jinak vypovídat před soudem i před tím na policii odmítl. Na závěr jednání pouze zopakoval, že on nic takového nepsal a že na internet chodí pouze pro rady k výchově psa nebo pro recepty na uzení a grilování.

Státní zástupce měl Salovu vinu za poměrně prokázanou. Podle něj k IP adrese, ze které byl komentář odeslaný, přistupoval obžalovaný.

Vedle samotné IP adresy o Salově vině podle státního zástupce svědčí i jeho příspěvky a komentáře směrované proti muslimům. Pro Salu pak žalobce navrhoval pětiletý trest vězení.

Podle Salova obhájce se podařilo prokázat pouze jediná věc, a sice to, že někdo z oné IP adresy pravděpodobně inkriminovaný komentář napsal. Nepodařilo se ale prokázat, že jím byl Sala.

„IP adresa neříká, kdo to napsal, z čeho to napsal, jestli z počítače, mobilu, tabletu, neříká to vůbec nic,“ uvedl v závěrečné řeči Salův obhájce Aleš Choděra.

„Není jasné, kdo napsal ten komentář, a proto podle zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného - pozn. red.) žádám zproštění,“ dodal.

Kvůli podobným pochvalným komentářům bylo v ČR souzeno na dvě desítky lidí, soudy za ně ukládaly rovněž podmíněné tresty.

Při teroristickém útoku na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch v březnu 2019 zavraždil 28letý Australan Brenton Tarrant 51 lidí a dalších 49 zranil.

Na útok se dlouho a pečlivě připravoval, nashromáždil poměrně dost zbraní a střeliva.