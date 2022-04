Do auta v Brně nasedl zakrvácený muž. Sotva řidič zamkl, přiběhl útočník

O případu z 25. března informoval v pondělí mluvčí policie Pavel Šváb. Auto, do kterého zraněný nasedl, stálo na ulici, protože řidič nemohl pokračovat v cestě kvůli popelářům, kteří blokovali jízdní pruh. Zraněný muž si sedl na sedačku spolujezdce a řidič zamkl auto.

„K autu se přihnal agresor a začal lomcovat klikou. Řidič, shodou okolností lékař, z místa odjel a převezl zraněného do nedaleké Vojenské nemocnice v Brně. Tam se muž podrobil operaci, která mu zachránila život,“ informoval mluvčí.

Sedmadvacetiletý útočník se pak vrátil do bytu a přivolal policii.

Kriminalisté pak zjišťovali, co se stalo. Oběť se prý chovala k obyvatelům bytu „značně nestandardním způsobem a všichni pociťovali obavy“, nikdo však nezavolal policii.

Sedmadvacetiletý muž pak vzal „spravedlnost“ do svých rukou. Oběť bodl ve spánku. Nyní je již obviněn z pokusu o vraždu a hrozí mu až 20 let vězení. Soud ho poslal do vazby.