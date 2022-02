Dítě po utajeném porodu udusila a pohodila u řeky. Dostala 16 let a čeká ji vyhoštění

„Přiznání obžalované je v souladu s důkazy. Soud nemá pochyb o tom, ze by měla na smrti dítěte podíl jiná osoba. Obžalované přitěžuje, že využila bezbrannosti novorozeného dítěte. I když prohlásila vinu, a tím soud nemusel provádět obsáhlé dokazování, neshledali jsme důvody pro uložení trestu pod zákonnou trestní sazbou,” zdůvodnil verdikt předseda trestního senátu Jan Hostaš.

Obžalovaná před soudem uvedla, že se cítí vinna, souhlasí s obžalobou i s právní kvalifikací, stejně tak jako s navrhovaným trestem. „Nechtěla jsem to udělat. Děti pro mě znamenají vše,“ prohlásila obžalovaná v rámci tzv. posledního slova před soudem.

Novorozence nalezeného u Ohře podle policie zabila matka. Dceři ucpala ústa a vložila ji do tašky

„Obžalovaná je matkou pěti dětí. V její rodné zemi se jí rozpadlo manželství a o děti se starali prarodiče. Odjela do Čech, aby vydělala peníze a mohla je posílat domů. U nás se seznámila s Ukrajincem a otěhotněla s ním. On na to reagoval rozchodem. Bála se, že ztratí zaměstnání. Rozhodla se tak k tomuto postupu, jaký uvádí obžaloba," uvedl obhájce ženy.