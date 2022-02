Deviant měl za sebou trest i léčbu, přepadával dál

Nelze se tak ubránit otázce, zda se nestala chyba, když se muž mohl pohybovat na svobodě, neboť byl podmíněně propuštěn z vězení a ústavní léčba mu byla změněna na ambulantní. To znamená, že místo pobytu v uzavřené léčebně jen chodil na kontrolu k psychiatrovi.

„Čas od času se bohužel setkáváme s tím, že zejména u sexuálních deviací spojených s agresí a přepadáváním žen tito lidé, kteří mají už po ústavní léčbě a léčí se pouze ambulantně, neříkají svému lékaři pravdu. Díky pobytu v nemocnici přesně vědí, co mají říkat, aby kontrolou prošli, a ošetřující lékař nemá žádnou možnost si ověřit, zda to, co mu pacient říká, je pravda,“ řekla Sejbalová.