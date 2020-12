Devatenáctiletý řidič nezvládl zatáčku na Třebíčsku, spolujezdec nepřežil

Namol opilý 18letý řidič boural do všeho, co mu přišlo do cesty Video

Krimi

Půldruhého měsíce vlastní řidičský průkaz 18letý mladík, který havaroval na Rychnovsku. Policisté vzápětí zjistili, že řídil značně opilý. Policie zveřejnila...