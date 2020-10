Devatenáctiletý mladík podle policie ubodal muže z Karlovarska

Policie ve středu informovala, že obviněný 20. srpna v noci vnikl do rodinného domu na Karlovarsku s cílem získat nějaké cennosti. Zde zřejmě narazil na 61letého majitele, kterého napadl.

Za vraždu servírky v Humpolci výjimečný trest. Pachatel si odsedí téměř 30 let

Za vraždu servírky v Humpolci výjimečný trest. Pachatel si odsedí téměř 30 let Krimi

Podle něj byl těžce zraněný majitel převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. O pět dní později na následky zranění zemřel. Podezřelého z Ostrova policisté dopadli začátkem října, soud ho následně vzal do vazby. Za vraždu mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.