Děti se musely modlit s rukama nad hlavou, tloukl je holí. Soud uložil sektáři za týrání podmínku

Při udělení trestu soud vzal v potaz to, že zatímco dcery se od otce, který pod vlivem manželky vstoupil do sekty, odklonily, oba chlapci se naopak k němu přimkli a žijí s ním nadále, přičemž podle soudu se o ně dobře stará. Nyní již dospělým dcerám se obviněný omluvil.

„Kdyby obžalovaného soud zavřel do vězení, chlapcům zkazí život. Za této situace soud dospěl k závěru, že je namístě jít pod hranici trestní sazby a uložit trest podmíněný s maximální zkušební dobou," uvedl soudce Eduard Ondrášek.

Soud se případem zabýval podruhé, poprvé muži uložil pět let vězení, kauzu mu však vrátil k doplnění dokazování vrchní soud.

Podle soudu se navíc žena výrazně spolupodílela na vytvoření špatné rodinné situace a rodinu navedla do sekty. O jakou sektu se mělo jednat, není jasné.

Podle obhájce měl muž „starosvětský způsob výchovy”. „Pokud by měli být rodiče odpovědni, tak tedy oba,” podotkl obhájce Jaroslav Brož.

Podle rozsudku muž týral tři dívky a dva chlapce v době od roku 2012 do roku 2017. Podle obžaloby je opakovaně napadal, tloukl je dřevěnou holí, nutil je klečet v koutě, jednu z dcer vláčel za nohy po zemi a kopl ji do přirození, děti se musely také několik hodin modlit s rukama nad hlavou, takže se nemohly řádně připravit do školy.