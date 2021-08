Děti na táboře na Berounsku měly zdravotní potíže, dvě desítky skončily v nemocnici

U dětí na letním táboře na okraji Mrtníku byly v úterý po 23. hodině hlášeny zdravotní potíže. Zatím není jasné, co je způsobilo ani jaké povahy byly.

Středočeští záchranáři tam vyslali několik svých posádek, na místo navíc vzlétl vrtulník letecké záchranky z Prahy a o pomoc byla požádána také pražská záchranná služba, která na Berounsko vyslala svůj velkokapacitní speciál Atego. Do tábora zamířili také policisté a hasiči.

Záchranáři všechny děti prohlédli. Přibližně dvacet z nich po vyšetření transportovali do nemocnic v okolí. Mimo jiné například do Hořovic či do Plzně.