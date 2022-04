Dejte Švachulovi 14 let vězení, žádá žalobce v kauze Stoka

Na 14 let do vězení by měl podle státního zástupce Petra Šeredy zamířit bývalý místostarosta radnice Brno-střed Jiří Švachula (dříve ANO). Žalobce mu trest navrhl v úterý při závěrečné řeči v údajné korupční kauze Stoka.