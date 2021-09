Dějí se horší věci, řekl obžalovaný, který při otáčení v Brně poničil tramvajový pás

Jenže odsouzení za úmyslný trestný čin by pro muže, který se živí v oblasti ochrany osob a majetku, znamenalo i ztrátu zbrojního průkazu, což by v kombinaci se zabaveným řidičákem znamenalo ztrátu obživy. I proto se rozhodl proti trestu bojovat odvoláním.

„Byl to maximálně přestupek. Ve spise není žádný důkaz o tom, že by chtěl způsobit škodu. Absolutně nečekal, že tam zapadne, nevěděl ani, že tam je závlahové zařízení. Každý den se dějí závažnější porušení zákona a ty se nestíhají. Trest je zcela nepřiměřený, soud věděl o tom, že je závislý na svém řidičáku i zbrojním průkazu. Bylo by příliš tvrdé, pokud by měl přijít i o svou práci. Navrhujeme zproštění obžaloby,“ argumentoval u odvolacího senátu mužův obhájce.