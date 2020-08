Dealer vozil do Jihlavy pečivo nadité pervitinem, z Ústí jezdil taxíkem

Podezřelý muž měl u sebe v době zadržení zhruba 50 gramů pervitinu. Do Jihlavy jezdil z Ústí nad Labem vozidly taxi.

Kriminalisté muže obvinili z prodeje drog, hrozí mu vězení na dva roky až deset let. Soud ho poslal do vazby. Se zákonem měl problémy již v minulosti, naposled vyšel z vězení letos v lednu, a to předčasně na podmínku.