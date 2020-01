Dcera vraha Ďurička nemusí otci vracet majetek

„Máme za to, že v chování žalované nelze spatřovat hrubé porušení dobrých mravů nebo úmyslné či hrubé chování, jímž by tedy porušovala dobré mravy, které mají mezi lidmi obecně panovat. Závěr soudu prvního stupně je tedy správný a předpoklady pro odvolání daru nebyly naplněny,“ odůvodnila verdikt předsedkyně odvolacího senátu Jana Knotková.

„Jsem z toho smutný a dovolání určitě podám. Nemohu se s tím smířit. Co je to hrubé porušení mravů? Já nevím, co by mohlo být ještě vyšší, než co se stalo,“ řekl po jednání zklamaný Ďuričko.