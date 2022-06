Dbalý ve třetí větvi korupční kauzy stíhán nebude. Nemělo by to smysl, míní soud

„Ten trest jsem - samozřejmě s řadou osobních námitek - přijal,“ řekl ve čtvrtek ke svému předchozímu odsouzení Dbalý a připomněl, že do vězení řádně nastoupil právě před rokem. Trest si odpykává ve Vinařicích, kde vyučuje spoluvězně angličtinu a usiluje o to, aby mohl pracovat jako vězeňský lékař. „Já bych to velmi uvítal, i když by to u mě znamenalo ekonomickou ztrátu: plat lékaře ve vězení je nižší než můj starobní důchod,“ podotkl Dbalý.