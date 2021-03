Dalšího uhynulého orla našli na Tachovsku, za informace o pachateli je odměna

U případu z Velkého Boru ochránci zvířat vypsali odměnu na dopadení pachatele. „Stále platí, že jsme schopni zaplatit klíčovou informaci, která by vedla k odhalení a usvědčení pachatele trávení. Za dosavadní informace děkujeme, ale bohužel tam není žádná taková, která by se dala použít a přinesla něco, co ještě nevíme. Každopádně peníze na rozluštění tohoto případu máme a jsou připraveny řádově v desítkách tisíc korun,“ uvedl Makoň.