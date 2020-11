Člena hokejové ochranky soudí kvůli smrti fanouška

Muž po napadení spadl na zem tak nešťastně, že se uhodil do hlavy a utrpěl poranění mozku, kterému později v nemocnici podlehl.

David Slonka, který je mimo jiné absolventem střední školy ochrany majetku a osob, pracoval u havířovské ochranky na stadionu jako brigádník. Měl za úkol dohlížet na pořádek. V osudný den se dostal do konfliktu s opilým 41letým fanouškem AZ Havířov, který přelezl do sektoru určeného pouze pro fanoušky hostujícího týmu.

„Provokoval tam a byl opilý,“ popsal u soudu počátek incidentu s tím, že šlo o problémového fanouška, který už v minulosti vyvolával konflikty. „Tentokrát se sice jen díval na hokej, ale byl v sektoru, kde nemá co dělat. Vyzval jsem ho, aby se vrátil na své místo, ale začal být velmi vulgární,“ řekl obžalovaný u soudu.

Následně ho jiný pořadatel vyvedl ven před turnikety a Slonka šel za nimi. „Řval po mně: co mě vyvádíš, ty ču.... To mě naštvalo, řekl jsem mu, aby se začal chovat. Pak jsem přistoupil k němu a dal jsem mu facku. Chtěl jsem zjednat respekt, aby věděl, že mi nemůže takhle nadávat,“ řekl.

Muž ale po facce zavrávoral a upadl na zem, kde se uhodil do hlavy. Asi minutu byl v bezvědomí, mezitím na místo přišli strážníci, kteří muže uložili do stabilizované podlahy a zavolali záchranku. „Netekla mu krev, takže to vypadalo, že mu není nic vážného,“ řekl Slonka.