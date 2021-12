Cizinec na Třebíčsku napadl ženu nožem. Skončila v nemocnici

Nejprve na záchytku, pak do policejní cely a po zasedání soudu i do vazební věznice postupně putoval třiapadesátiletý muž, který ve čtvrtek odpoledne napadl o devět let mladší ženu. K činu došlo v obci Mastník na Třebíčsku v objektu bývalého statku. Za těžké ublížení na zdraví může cizinec strávit až deset let ve vězení.