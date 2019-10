Cisterciáci lesy prohráli, zbývá jim ÚS

Lesy nechtěly v restitucích pozemky vydat, to učinil až Státní pozemkový úřad ve správním řízení. Lesy ČR toto rozhodnutí ale napadly u soudu. „Z archivních dokumentů plyne, že šlo o konfiskaci na základě Benešových dekretů, a majetek tedy patří státu,“ komentoval rozhodnutí soudu generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

To je parodie na právo a spravedlnost

To je podle advokáta cisterciáků Tomáše Holase absurdní argumentace, protože existuje řada dokumentů a rozhodnutí tehdejší úřadů i vlády, že na cisterciácký majetek se dekrety používat nebudou. „Všechny rozhodující instituce se po roce 1945 postavily za restituci cisterciáků. Zemský národní výbor, nejvyšší autorita ve věci dekretů, vydal rozhodnutí, že má být majetek konfiskovaný Německou říší cisterciákům vrácen,“ řekl Právu Holas.

„Bohužel Ústavní soud bude trvat dlouho, tak budeme muset propouštět. Snažil jsem se lesáky udržet, co to šlo, ale už je nebudeme mít z čeho platit,“ řekl Právu Berka. O místo podle něj přijde pět lesníků a o spoustu práce místní živnostníci, kteří pro klášter v lesích pracovali.

Podle převora to zásadně naruší opravy kláštera, protože nebudou mít peníze na předfinancování dotací. Vzhledem k tomu, že původně získali velký majetek, nemají mniši z Vyššího Brodu nárok na finanční restituci. „Tu dostávají hlavně biskupství a my jsme to dostali naturálně,“ dodal převor.