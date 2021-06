Číšnice ženě omylem naservírovala louh. Vyvázla s podmínkou

„Byla to obžalovaná, která požádala svého kolegu, aby čisticí prostředek, o němž se domnívala, že se jedná o pramen Prusík, nalil z plastového kanystru do skleněné nádoby. Tu pak podala hostům ke konzumaci a kvůli tomu došlo bohužel k vážnému následku,“ uvedl samosoudce Miroslav Vajgant.

Kanystr s louhem byl umístěn poblíž dvou jiných kanystrů, které obsahovaly léčebný pramen. Byl ale větší a čistější. Valachová podle svých slov měla za to, že vedení lázeňského domu zareagovalo na její podnět k výměně starých nádob na pramen za nové.

„Šla jsem do chodbičky u kuchyně, kde byly umístěny dva zašlé, špinavé kanystry, ze kterých jsem minerálku běžně dolévala. Všimla jsem si, že naproti stál nový, větší kanystr, který nebyl nijak označený. Myslela jsem si, že mě provozní vyslyšela, když jsem ji upozornila, že by bylo fajn mít na pramen nové nádoby. Ještě jsem samou radostí zakřičela hurá,“ vypověděla Valachová.

Protože byl kanystr těžký a sama ho nedokázala zvednout, požádala jednoho ze zaměstnanců o pomoc. „Zápach i zabarvení té tekutiny byly téměř stejné, jako má silně siřičitý Prusík, takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být něco jiného. Džbánek jsem dala do jídelny na bar,“ pokračovala obžalovaná.