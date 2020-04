Česko vydalo muže, který v Rakousku přepadl zlatnictví a vzal rukojmí

Dvaačtyřicetiletý muž je obviněný z toho, že se 15. srpna 2019 vloupal se dvěma neznámými spolupachateli do domu v obci Koppl. Lupiči tam vnikli maskovaní a ozbrojení střelnou zbraní. Zlatníka tloukli a kopali na podlaze, jeho ženu svázali. Poté údajně ukradli z domácnosti a z trezoru šperky, drahokamy a zlaté mince v hodnotě 150 500 eur (nyní zhruba 4,1 milionu korun) a na několika místech domu založili požár, aby zničili stopy.

Spoutání manželů přihlížely dvě jejich malé děti a au-pair. Pachatelé si pak údajně manžela, chůvu i děti vzali jako rukojmí, čímž chtěli přinutit zlatnici, aby jim vydala i šperky uložené v prodejně v Salcburku. Situace se však lupičům podle kriminalistů nakonec vymkla z ruky, protože se rodinu pokusili odvézt do lesa, kde se jim porouchalo auto. Nechali ji proto na místě a utekli.

Muž se svým předáním do Rakouska nesouhlasil. U českého soudu poukazoval na to, že mu v sousední zemi hrozí vysoký trest, že neumí německy a že nezná tamní zákony. Uvedl také, že má k dispozici písemný důkaz o tom, že byl v den loupeže v Praze. Česká justice ovšem nezkoumala jeho vinu, ale pouze to, zda je jeho předání v souladu s českými právními předpisy.