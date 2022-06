Čau Míšo, psal Krejčíř Redlovi. Posudky znalců ho kryjí už 20 let

„Mimo to byly zaznamenány desítky telefonních hovorů Michala Redla, které svědčí o tom, že fakticky vykonával podnikatelskou činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí v řádech desítek až stovek milionů korun,“ popsali kriminalisté, kteří Redla sledovali a odposlouchávali zhruba tři roky. Podle nich může být jeho zdravotní indispozice účelová. Omezená svéprávnost zlínského podnikatele má však u soudu ještě bohatší historii.

Kromě toho byl Redl zapojen i do Krejčířovy kauzy jihlavské společnosti M5. Ta od listopadu 2001 do ledna 2002 dovážela do ČR motorovou naftu a benzin, zneužívala přitom povolení nezajišťovat celní dluh. Podnikatelé tedy nemuseli platit clo v hotovosti na hranicích a nezaplatili ho ani v zákonné lhůtě, vznikla tak škoda za půl miliardy korun.