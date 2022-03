Bývalý voják bil lidi v Praze

Hádka kvůli ženě skončila nožem v oku, žalobce chce pro útočníka osm let

Hádka kvůli ženě skončila nožem v oku, žalobce chce pro útočníka osm let Krimi

Dalšího činu se měl dopustit v listopadu u obchodního domu ve Vršovicích. „Zde po krátké slovní rozepři napadl o šest let mladšího muže, kterého opakovanými údery do obličeje a horní poloviny těla srazil na zem. Poté jej kopal do hlavy a zad,“ popsala mluvčí policie Violeta Siřišťová. Poškozený naštěstí nebyl vážně zraněn.