Bylo to krásný, ale bylo toho málo! Muž schvaloval Breivikův teror, hrozí mu 15 let

Cirnfus podle obžaloby loni v červenci na Facebooku komentoval článek o Breivikových útocích slovy: „Bylo to krásné, ale bylo toho málo!“. Na otázku jiného přispěvatele, kolik lidí Breivik „vlastně dostal“, odpověděl: „Málo!“. Podle státního zástupce se tím dopustil podpory a propagace terorismu.

„Nepovažuji to za žádné schvalování nebo podporu terorismu. Je to nepochopení nebo záměr třetí strany mě poškodit,“ poznamenal muž.

Za to dostal původně třicetitisícový peněžitý trest, odvolací soud jej ale zrušil a postoupil do přestupkového řízení. Na to Cirnfus reagoval tím, že ředitelku organizace označil za „opovrženíhodnou osobu, veš v našem kožichu, cizopasnického škůdce.“