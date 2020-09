Byla to největší chyba, řekla soudu matka, které zemřelo dítě při domácím porodu

„Obžalovaná porodila za přítomnosti otce předčasně v kuchyni bez lékařské pomoci či odborné asistence. Následně nepřivolali lékařskou pomoc, nepodvázali pupečník, nezajistili dítěti pomoc a dostatečně tepla. Pak odešli spolu s novorozencem spát do ložnice,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že rodiče během noci zjistili, že dítě nedýchá. „Následně zavolali lékařskou záchrannou službu, ale oživovací pokusy byly neúspěšné,“ stálo také v obžalobě.

Matka (37) ve výpovědi uvedla, že byl porod velmi rychlý. „Praskla mi voda, než se manžel vrátil s ručníky, tak jsem porodila. Dítě bylo živé, přisálo se na prso, neviděla jsem žádné známky toho, že by bylo něco špatně. Chtěli jsme si pak na chvíli lehnout, odpočinout si. Dítě leželo na mně, bylo přikryté plenou, dekou a ještě peřinou. Víceméně byl ke mně celou dobu přisátý,“ vypověděla obžalovaná s tím, že si nebyla vědoma rizik, která mohou při předčasném porodu vzniknout.

Zpětně své jednání hodnotila jako svoji největší chybu. „Měla jsem hned po porodu volat záchranku. Byla to největší chyba mého života.“

Znalci v přípravném řízení uvedli, že dítě vykrvácelo do placenty, která byla uložena níž než tělíčko. Navíc se jednalo o předčasný porod v 28. týdnu těhotenství, kdy nezralým novorozencům chybí schopnost tvorby tepla a potřebují okolní teplotu mezi 34 až 38 stupni, což se řeší jejich umístěním do inkubátoru.

„Zdravotníci byli přivoláni k resuscitaci novorozeného dítěte. O jeho oživení se pokoušeli desítky minut. Lékařka ale musela nakonec konstatovat smrt,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Pokud by dítěti byla včas poskytnuta lékařská pomoc, mělo podle znalce devadesátiprocentní šanci na přežití.

Samotný domácí porod není podle současné platné legislativy nelegální a nelze ho považovat za protiprávní jednání. Za to, že žena přivede potomka na svět doma, ji není možné trestně stíhat ani ji jakkoli pokutovat nebo na ni volat policii či orgán sociálně-právní ochrany dětí.

„Zakázaný sice není, ale měl by být proveden tam, kde je možné během několika málo minut zorganizovat operační pomoc. Pokud si člověk bez dostatečného odborného vzdělání dovolí uvažovat nad touhle variantou, že to ustojí a dokáže, tak je to prostý hazard se zdravím a životem dítěte i matky,“ řekl Právu gynekolog a soudní znalec Jaroslav Feyreisel.