Byla to legrace, hájili se při výslechu mladíci, kteří stříkali tekutinu na kolemjdoucí

Během pondělí zaútočili mimo jiné na matku se dvěma dětmi, jednu ženu i na řidiče sanity záchranné služby, který zrovna kouřil na parkovišti před budovou záchranky. K muži přijeli zezadu a bez varování mu neznámou látku nastříkali do obličeje. Protože mu tekutina vnikla i do očí, musel si je nechat ošetřit.

V Turnově se původně mělo za to, že útoky cílí na lidi, kteří si na ulici nezakrývají ústa rouškou nebo respirátorem. Mezi zasaženými ale převažovali ti, kteří zakrytá ústa měli, a zadržení útočníci to při výslechu popřeli. „Shodně vyloučili, že by při tom, co dělali, hrálo nějakou roli to, zda lidé roušky nosí či nikoliv,“ potvrdila Baláková.