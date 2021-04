Byl to adrenalin, řekl u soudu muž, který se vloupal do Werichovy chalupy

Podle státního zástupce od února do května vnikl do téměř dvou desítek různých chat a chalup. Byla mezi i chata herce Jana Wericha. Případ začal ve čtvrtek projednávat klatovský okresní soud.

„Jsem člověk, který k životu potřebuje adrenalin. Vloupání bylo pro mě vzrušení, nedělal jsem to kvůli penězům. Mám vysoký příjem,“ řekl před soudem Keila. Celá věc ho podle jeho slov mrzí. „Nikdy jsem neměl žádné opletačky se zákonem. Když to prasklo, přišel jsem o rodinu. Postavil jsem se k tomu čelem. Teď se všechno snažím napravit. Docházím na sezení k psychiatričce,“ dodal obžalovaný muž.

„Byla to pro něj výzva. Lákalo ho vypáčit okenici nebo rozlomit zámek. Měl jen šroubovák v kapse a rukavice. Nevěřil, že ho chytneme,“ řekl jeden z detektivů, kteří měli případ na starosti. Přiznal, že jim Keila pořádně zamotal hlavu. „Byla to skutečně mravenčí práce. Objekty nebyly v jedné osadě, ale na různých místech celého okresu. Protože nešlo o žádného recidivistu, neměli jsme například s čím porovnat otisky prstů z místa činu,“ upřesnil šéf klatovských kriminalistů Karel Vávra.

Možná by Keila ještě nějakou dobu vodil policisty za nos, nebýt toho, že do party přibral svého známého Jana K. Do několika chat se pak vloupali společně. Jenže parťák začal brát i hodnotnější věci, které se pak snažil prodat. A policistům nebyl zase tak úplně neznámý. Zřejmě on pak později přivedl detektivy ke Keilovi.