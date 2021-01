Bude práce, budou zakázky, radoval se prý po vítězství ANO korunní svědek ve Stoce

„Pracoval jsem pro pana Talabaniho, dělali jsme spolu daně a dostal jsem za to 9,5 roku, i když mi pan státní zástupce sliboval, že když budu spolupracovat a budu mluvit, dostanu nižší trest. Jenže pak z Talabaniho udělali korunního svědka a já jsem skončil v teplácích,“ postěžoval si před senátem v čele s Jaroslavou Bartošovou Jaza.

Svědek v kauze Stoka: Do firmy přicházely podklady, ven pak šly peníze

Talabani, který usvědčuje celou řadu dalších obžalovaných ve Stoce včetně bývalého místostarosty radnice Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), roky vesele „podnikal“ v daňových únicích, při nichž řetězec firem, do nichž byl zapojený i Jaza, neoprávněně žádal vrácení DPH.

„To Talabani vymyslel celý tenhle byznys, je to grázl. Dělal daňové úniky, měl rád peníze. Byznysem jsme nazývali podvody, velké podvody. Talabani v tom uměl chodit, umí manipulovat s každým. Jen já jsem každý měsíc žádal vratku přes 15 milionů korun na DPH a dával jsem to Talabanimu. A takhle to šlo několik let,“ prohlásil Jaza.