Brněnská klinika zaměnila embrya, rodina požádala o 40 milionů odškodného

Kauza se nyní ocitla před brněnským městským soudem, kde rodina, do níž se dítě z embrya cizí ženy narodilo a která si je ponechala, požádala kliniku o odškodné 1,5 milionu eur (asi 40,3 milionu korun). Druhá žena, která dítě prvního páru potratila, není součástí jednání.

Případ, jenž i podle odborníků nemá obdoby, je o to komplikovanější, že obě rodiny pocházejí ze zahraničí. Rozlousknout nelehký případ dostal na starosti soudce Ondřej Sekvard, který se ve středu snažil pohnout jak rodinu, tak zástupce kliniky k dohodě namísto zdlouhavého soudního procesu.

„Dopředu je třeba říci, že přiznání částky 1,5 milionu eur nepřipadá v úvahu. Je to excesivní částka v oblasti ochrany osobnosti i náhrady újmy na zdraví,“ upozornil ještě před zahájením procesu soudce Sekvard, a odkázal na srovnatelný případ záměny dětí v třebíčské nemocnici, kde soudy vyčíslily odškodné na částku těsně převyšující tři miliony korun.

„Nabídli původně 50 tisíc eur (1,35 milionu korun), to jsme nemohli akceptovat, protože následky jsou opravdu fatální. Před soud jsme museli jít proto, že nárok rodičů by se mohl promlčet, u dítěte a jeho sourozence to ovšem nehrozí,“ vysvětlila advokátka, která zastupuje celou rodinu.