Bibli ukradenou před 25 roky v Olomouci nabízel německý antikvariát

Zaměstnanci knihovny na krádež přišli až poté, co je kontaktovali policisté, kteří se zabývali případem mladíka z Olomouce, který v olomoucké Státní vědecké knihovně vykonával civilní službu. Do Německa se snažil vyvézt autem tři historické atlasy, patřící knihovně v Olomouci, jejichž cena byla tehdy odhadnuta na více než půl milionu korun.

Vědecká knihovna proto podle něj svazky od zahraničního antikvariátu odkoupí, a to za 1300 euro. „Ze všech možností, jak svazky znovu dostat do fondu Vědecké knihovny, se nám jako nejvhodnější jevila dohoda a následný odkup. K tomu by mělo dojít co nejdříve. Pak už nebude nic bránit převozu knih zpět do Olomouce. Myslím, že peníze, které do nákupu svazků investujeme, jsou zcela marginální proti hodnotě, kterou získáme,“ doplnil Vrána.