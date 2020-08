Bezprecedentní případ: Policista dostal pět let za znásilnění pětileté dcery

Policista má dvě děti se dvěma různými ženami. A syna i dceru měl znásilnit. Alespoň podle přesvědčení státního zastupitelství. V prvním případě obžaloba tvrdila, že měl donutit malého syna k orálnímu sexu. Brněnský krajský soud otce poslal dvakrát na 5,5 roku do vězení, ale odvolací vrchní soud v Olomouci verdikt pokaždé zrušil, napotřetí už po jasném doporučení olomouckých soudců brněnský senát kapituloval a muže osvobodil.

Tentokrát se vyšetřovatelé rozhodli nic neponechat náhodě a mimo jiné nainstalovali do policistova obydlí kameru. A ta pak zachytila podivné hrátky.

„Obžalovaný využil situace, kdy se jeho dcera dívala na pohádku, položil ji na sedačce na záda a hladil na nohách a pod kraťasy, kde se jí dotýkal na pohlavních orgánech. Když chtěla dát nohy k sobě, obžalovaný tomu zabránil,“ popsal situaci strohou úřední řečí předseda senátu Aleš Novotný, který nakonec policistu poslal na pět let do vězení.

Novotný se také pozastavil nad tím, jak sofistikovaně z jeho pohledu otec jednal. „Velmi jemným způsobem s dcerou manipuloval. A nejen fyzicky, tedy aby ji udržel v té poloze, ale i z hlediska toho, jak byla k činnosti motivována. Pustil jí pohádku a stálou komunikací odlákával pozornost od své činnosti. Přitom jí to bylo zjevně nepříjemné, dávala nohy k sobě, ale on opakovaně dosáhl toho, aby prostor, do kterého chtěl, měl volně k dispozici,“ zakončil Novotný s tím, že u děvčete konstatoval znalec syndrom sexuálně zneužívaného dítěte.