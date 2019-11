Banální zákrok v děčínské nemocnici udělal ze seniora mrzáka. Sestra jde k soudu

Příběh seniora popsal v úterý server iRozhlas, kterému muž poskytl vyjádření. Událost se stala v roce 2017, kdy muž trpěl pásovým oparem a šel do nemocnice na infuzi, aby ho přešla úporná bolest hlavy. Dostal infuzi a odjel domů. Druhý den ho však sanitka převezla zpět kvůli bolestem. Sestra neurologického oddělení mu pak podle jeho slov píchla injekci do zad, aniž by to konzultovala s lékařkou.