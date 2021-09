Babišova rodina znovu u výslechu

Na farmu jej podle důvěryhodného zdroje Práva přivedla nyní stále obviněná Nagyová. Předtím několik let pracoval pro prostějovského sportovního manažera Miroslava Černoška, od roku 2001 do roku 2008 šéfoval hotelu Tennis Club Prostějov, který je součástí Černoškova sportovního areálu. Po odchodu z Čapího hnízda se Rak věnoval lázeňství, mimo jiné byl obchodním ředitelem Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku a také provozním ředitelem Léčebných lázní Jáchymov.

Kromě něj se policie v příštích dnech chystá v kauze vyslechnout další svědky, mezi nimi i premiérova syna Andreje Babiše mladšího, jehož výpověď by měla zaznít v pondělí. Kriminalisté tak plní úkoly, které jim zadal žalobce Šaroch, jenž na konci srpna vrátil policii případ k došetření a doplnění právě o nové výslechy svědků. Kriminalisté na to dostali čas jen dva týdny, tedy do 15. září, kdy by měli podle pokynu žalobce vyšetřování případu znovu uzavřít a předat Šarochovi svůj návrh.