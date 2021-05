Anonym dál uniká, školy jsou ve střehu

Podle informací oslovených učitelů je pár rodičů, kteří se dítě bojí poslat do školy a nechali ho po výhrůžce doma. „Také jsme se setkali s požadavkem rodičů, aby učitelé nepřetržitě drželi hlídky u školy. Tohle ale není naše role a nevím, kdo by pak učil,“ uvedla kantorka jedné z kolínských škol.

Její kolegyně z Mladé Boleslavi potvrdila, že od vedení dostali za úkol bedlivěji pozorovat pohyb ve škole a jejím bezprostředním okolí a striktně dodržovat zákaz vstupu cizích lidí do budovy.

Také v Gymnáziu Brno-Řečkovice hrozbu nebrali na lehkou váhu. Podle ředitele Petera Krupky šlo ihned poučení na vrátnici. Studenti přicházející k vyučování prochází brankou a pak vstupují do budovy, přičemž oba vstupy jsou na čip.

„Provozní zaměstnanci se střídají ve hlídání hlavního vchodu, rodiče do školy nesmí, to platí už od nouzového stavu, případné schůzky jsou nahlášené přes vedení, družiny jsou monitorované. Nevím, co bychom mohli dělat ještě víc, úplně neprodyšně se uzavřít nemůžeme,“ popsala Právu Květuše Horáková, ředitelka ZŠ ve Zbirohu na Rokycansku.