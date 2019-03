Radim Vaculík, Petr Kozelka, Právo

Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Faltýnka detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sledovali už na podzim 2017, stejně jako generálního ředitele české pobočky společnosti Kapsch Karla Feixe (67) či předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje (57).

Jeho úřad 23. listopadu 2017 předběžným opatřením zakázal resortu dopravy uzavřít smlouvu s vítězem tendru, a to až do pravomocného rozhodnutí úřadu.

Zásadní krok pro kauzu pak přišel loni 9. května, kdy ÚOHS skutečně zrušil zadávací řízení na zakázku týkající se mýtného, a to kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy.

Policie tvrdí, že Rafaj oba tyto kroky ve prospěch Kapsche činil „v souladu s dohodou mezi Rafajem a Faltýnkem z 10. listopadu 2017“. Feix podle policie usiloval o to, aby Rafaj buďto zrušil již skončený tendr ministerstva, anebo dosáhl takového časového oddálení rozhodnutí antimonopolního úřadu, aby už nebylo možné v řádné době vyhlásit nového vítěze této zakázky.

Stát by tak byl nucen opět uzavřít smlouvu na provoz mýtného s Kapschem. To se jim nakonec nepodařilo.

Faltýnek se sešel s Feixem, hodinu na to s Rafajem



Policisté Feixe i Rafaje podezírají z korupce stejně jako místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou (63), která plnila Rafajovy pokyny. A Faltýnek měl být jejich prostředníkem. Detektivové zaznamenali dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích.

Při první se Faltýnek sešel v deset hodin dopoledne v hotelu Holiday Inn s Feixem. Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch“.

O hodinu později se Faltýnek sešel v hotelu Voroněž s Rafajem, kde mu podle policie tlumočil požadavky Kapsche. „Faltýnek Rafajovi řekl mj., že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ píše se v příkazu k domovní prohlídce, který má Právo k dispozici. Rafaj mu měl říct, že od něj potřebuje přesné zadání, co má přesně udělat, „aby k tomuto výsledku mohl směřovat činnost ÚOHS“.

„Z jednání vyplynula shodná vůle zúčastněných, aby ÚOHS ve věci veřejné zakázky na systém elektronického mýtného vydal rozhodnutí ve prospěch společnosti Kapsch,“ uvádí se dále v dokumentu.

Konkrétně detektivové jmenují podezření z trestných činů přijetí úplatku, podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby. Zároveň ale v textu neupřesnili, kdo komu a za co měl dát případný úplatek.

Žalobce naznačil, že by mohlo přijít stíhání



Policisté kvůli tomu ve čtvrtek spustili rozsáhlé domovní prohlídky, sbírali důkazy a zabavovali telefony či počítače. Od rána prohledávali nejen sídlo Kapsche, ale i byt jeho šéfa či brněnské kanceláře ÚOHS. Ráno také přišli k Faltýnkovi domů, do bytu v Praze-Podolí. Nikoho ale během čtvrtku neobvinili.

Policisté před domem místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v Prostějově

V policejním dokumentu však státní zástupce žádající o povolení k prohlídce naznačil, že to v případě Faltýnka nemusí být konečné. Mohlo by to znamenat žádost Sněmovně o jeho vydání k trestnímu stíhání. Vyplývá to z argumentace žalobce, proč je potřeba neodkladně udělat u Faltýnka domovní prohlídku, i když ho chrání poslanecká imunita.

„Tento úkon vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání,“ je uvedeno v textu příkazu.

Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství v čele s Ivem Ištvanem.

„Předal jsem jim počítač a telefon“

„Mě to překvapilo, ráno v šest hodin mě navštívila policie v našem pražském bytě, kde mě požádala o součinnost při vyšetřování, které se týká tendru na mýto,“ řekl Faltýnek odpoledne novinářům před svým domem v Prostějově, odkud pochází a kde poté pokračovala policie v další prohlídce.

„Požádali mě o veškeré materiály, které k tomu můžu mít, čili předal jsem jim svůj počítač, telefon, žádné jiné materiály jsem k tomu neměl,“ dodal. „Policie postupovala naprosto korektně a profesionálně, byl jsem u advokáta, který se ptal, jaká je moje pozice, a bylo sděleno, že je to pozice spolupracujícího člověka, ani podezřelého, ani obviněného,“ dodal Faltýnek. Podle jeho advokáta Josefa Bartončíka je v pozici svědka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) komentoval aktuální dění ze své návštěvy ve Washingtonu. Já jsem s ním (Faltýnkem) nemluvil. Firmu Kapsch jsem dlouhodobě kritizoval. Už ten první tendr byl zvláštní. A my jsme vysoutěžili o miliardu levnější mýto bez Kapsche, který neuspěl a dělal všechno pro to, aby uspěl. Jsem přesvědčen, že pan Faltýnek z toho vyjde jako v minulosti s čistým štítem,“ řekl Babiš.