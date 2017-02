V případě někdejšího poradce ministra zemědělství a zároveň právníka Tomáše Jindry žádá zrušení původního zprošťujícího verdiktu. O celé věci bude nyní rozhodovat nadřízený Vrchní soud v Praze.

Informaci ČT o Bajgerově kroku ve středu Právu potvrdil soudce Novák s tím, že proti rozsudku už se písemně odvolal i sám Rittig. Ten žádá zproštění viny.

Městský soud lobbistovi i jeho dvornímu právníkovi Michalovi uložil v lednu nepravomocně devítiměsíční podmínku, bývalé ­šéf­ce sekretariátu premiéra Nečasové pak podmínečný trest na 18 měsíců, Jindru osvobodil. [celá zpráva]

Tři roky pro Nečasovou



„Odvolání v neprospěch obžalovaných nám státní zástupce poslal 15. února. Pro paní Nečasovou žádá tříletý trest podmínečně odložený na pět let a zákaz činnosti na dobu pěti let. U Rittiga a Michala by měl odvolací soud uložit shodně osmnáct měsíců s podmínkou na tři roky a k tomu peněžitý trest 200 až 300 tisíc,“ upřesnil ve středu soudce Novák.

Podle nepravomocného verdiktu se Rittig v roce 2012 dozvěděl od Nečasové a tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla, že premiér Petr Nečas (oba ODS) obdržel utajovanou zprávu kontrarozvědky (BIS) týkající se údajně lobbistových aktivit a možného vlivu na státem řízené společnosti, jako jsou například Lesy ČR.

Soud míní, že Rittig poté vyslal za Nečasovou svého právníka Michala, aby od ní zjistil obsah zmíněné zprávy. To se údajně také stalo a Michal pak prý o všem lobbistu informoval.