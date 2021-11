Fronta na čtyři hodiny. Zvýšený zájem o očkování pokračuje

„Čekali jsme asi čtyři hodiny,” potvrdila Novinkám čtenářka Dana, jak to vypadalo na pražském hlavním nádraží. „Ještěže je tu to piano a občas někdo přijde zahrát,” dodala v nadsázce.

Očkovací místo na pražském hlavním nádraží provozuje Fakultní nemocnice Bulovka. Její mluvčí Eva Libigerová řekla, že jeho pracovníci v posledních dnech očkují zhruba 500 lidí za den. „V sobotu to bylo 464, v pátek 449 a ve čtvrtek 505. Znovu upozorňujeme, že kdo se chce nechat očkovat, nesmí si zapomenout kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, v případě cizinců pak pas. Doklady musí být samozřejmě platné,” uvedla.

Řada čekajících přiznávala, že je k očkování proti covidu přinutily okolnosti, hlavně zpřísnění protiepidemických opatření. Na Chodově se očkuje dvoudávkovou vakcínou Pfizer, mohou jí dostat zájemci od 16 let. Převážnou část čekajících tvořili mladí lidé.

Prakticky bez čekání byli po poledni odbavování zájemci o očkování v Kongresovém centru na Vyšehradě. Před tímto víkendem rozšířilo provozní dobu a zvýšilo kapacitu očkování. „Vzhledem k vývoji pandemické situace máme mimořádně otevřeno o víkendu 20. až 21.11. každý den od 8:00 do 20:00. Očkujeme i bez registrace. K dispozici jsou jednodávkové vakcíny Janssen i dvoudávkové vakcíny Comirnaty (Pfizer),” uvedla na webu společnost Medicon, která očkovací centrum provozuje.

Na Vyšehrad zamířil také pětadvacetiletý Petr, který dosud očkován nebyl. „Původně jsem měl v plánu se nechat jít očkovat na hlavní nádraží, ale když jsem to tam viděl, tak mi kamarádka poradila jít sem,” řekl. Očkovat se nechává především kvůli tomu, že rád plave, a od pondělí mu už do bazénu nebude stačit jen test. „Nesouhlasím s tím, ale co můžu dělat,” dodal.