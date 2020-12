Zmutovaný koronavirus není důvod k panice, uklidňují vědci

Dosud neexistovaly žádné jednoznačné důkazy o tom, že i nynější nová varianta koronaviru označená N501 , která byla identifikována v jihovýchodní Anglii a už se dostala také do Londýna, zvládne přenášet nákazu snadněji, může způsobit vážnější problémy nebo znehodnotit účinky vakcíny. Jsou ale dva důvody, proč vědci mutace pečlivě sledují.

Existují dvě významné sady mutací, přičemž obě se nacházejí v důležitém proteinu, který tvoří charakteristické „hroty” viru, jež koronavirus používá k „odemykání dveří” do buněk lidského těla, aby pak způsobil onemocnění covid-19.

Mutace H69/V70 se už objevila dříve, u dánských norků. Zřejmě snižuje účinnost už vytvořených protilátek v krvi, a proto se cenné chovy 17 milionů norků vybily. Opět si ale situace vyžádá více laboratorních testů. Mikrobiolog a odborník na infekční choroby Alan McNally z Birminghamské univerzity k tomu uvedl: „Víme, že je tu tato varianta, ale nevíme, co to biologicky znamená.” Dodal, že na finální závěry je ještě brzy.

Nová mutace N501 zato mění nejdůležitější část „korunky” viru známou jako receptory vázající doména (RBD). Ve virovém s-proteinu, který umožňuje průnik do hostitelské buňky, se právě touto částí hrotu koronavirus účinně váže na lidskou formu receptoru ACE2, který se nachází na vnější straně plicních buněk. Hrot tak provádí první kontakt s povrchem našich buněk. Jakákoli změna, která viru usnadňuje vniknutí, mu podle Lomana asi poskytne výhodu.

Např. AstraZeneca, Pfizer i Moderna mají za cíl naučit imunitní systém „zaútočit na hrot”, tedy připravují imunitní systém očkovaného, aby reagoval na virus s tímto proteinem. Imunitní systém nicméně v důsledku očkování reaguje na různé části s-proteinu. To je důvod, proč jsou zdravotničtí odborníci podle Gallaghera nadále přesvědčeni, že vakcíny budou očkované chránit i proti této mutaci.

Pokud by to však vyvolalo větší evoluci viru, budeme muset pravidelně obnovovat vakcíny, jako se to dělá třeba u chřipky. Frekvence mutací u chřipky je totiž - pro někoho možná překvapivě - stále mnohem vyšší než u nového koronaviru.