Zkraťte interval očkování, radí odborníci

Týdně přichází do Česka zhruba 600 tisíc dávek od firmy Pfizer/BioNTech a přes 70 tisíc od Moderny. Tempo očkování se stabilizovalo na půl milionu dávek týdně, což znamená, že rychlejšímu podání druhé dávky by nemuselo nic bránit.

„My bychom za to byli rádi, ale je to politické rozhodnutí, které je ve vazbě na množství vakcín, které bude k dispozici,“ řekla Právu místopředsedkyně České vakcinologické společnosti a pediatrička Hana Cabrnochová.

Všechny tři varianty se již v Česku objevily. Obavy vyvolává také indická varianta, která je v tuzemsku potvrzena zatím u 13 případů a v Británii se masově šíří.

Oddálení druhé dávky byl podle virologa Libora Grubhoffera správný krok. „Vychází to z výsledků klinických a preklinických testů, a to spektrum protilátkové odpovědi a její výše je skutečně široké. To, že jsme se v nedávné minulosti odhodlali prodloužit ten interval, je z mého pohledu v pořádku a z praktického hlediska to usnadnilo přístup většího počtu lidí k vakcínám, a to přece chceme,“ řekl Právu.