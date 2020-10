Život se do normálu hned tak nevrátí ani s vakcínou, varují britští vědci

„Vakcína nabízí velkou naději, že by mohla ukončit pandemii, ale my víme, že historie vývoje vakcín je plná selhání,“ uvedla lékařka Fiona Culleyová z Národního institutu pro srdce a plíce na londýnské Královské univerzitě.

Královská společnost varuje, že zavádění vakcíny potrvá. „Dokonce i tehdy, když je vakcína dostupná, neznamená to, že bude do měsíce každý očkovaný. Mluvíme o šesti, možná devíti měsících nebo i roce,“ řekl profesor Nilay Shah který stojí v čele katedry chemického inženýrství na Královské univerzitě. „Není to tak, že by se v březnu vrátil náhle život do normálu,“ dodal.