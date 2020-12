Zhoršují se všechny ukazatele PES, fialových je už sedm krajů

Za pátek v Česku přibylo 6202 nakažených, což je zhruba o 1500 víc než minulý pátek. Ministr zdravotnictví už dříve avizoval, že v pondělí vládě navrhne přesun země ze třetího do čtvrtého stupně, což by znamenalo další zpřísňování opatření. Podle úvah ministerstva by k tomu mělo dojít pravděpodobně od druhé poloviny nebo konce příštího týdne.

I ve čtvrtém stupni by ale tentokrát měly zůstat otevřené obchody a služby, byť s omezením počtu lidí. Zavřít by musely hotely a restaurace a Regulace by dopadla na vánoční a novoroční oslavy, kdy by se mohlo setkat uvnitř nejvýše šest osob, venku dvacet a mezi 23:00 a 05:00 ráno by platil zákaz vycházení.